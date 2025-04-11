İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 24 şirkete kayyum atandı! Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun ortak olduğu şirket de var

İBB’ye yönelik operasyon nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyım atandığı, şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyımı atandığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIK VE TMSF’DEN KARAR

İBB’ye yönelik yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma soruşturmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından; 10 Nisan tarihinde 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandı.

İMAMOĞLU İNŞAATA KAYYUM ATANDI

Kayyum atanan şirketler arasında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi soruşturmada şüpheli olarak ismi geçen önemli isimlerin şirketleri de yer aldı.

(AA)