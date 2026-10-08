Maltepe'de çöken binanın ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan'dan vatandaşlara çağrı: "Gerekli önlemleri almak zorundayız"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan Maltepe'de bina çökmesinin ardından olay yerine gelip bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Aslan şunları kaydetti:

“BİNADA KAYMA VAR”

Enkaz altında şu an 3 yurttaşımız var. Arkadaşlarımız dinleme faaliyeti yapıyor. Yaralılarımız hastaneye kaldırıldı, inşallah hayata tutunacaklar. Binamızda hafif bir kayma var.

“BİNAYA SONRADAN İLAVE KATLAR ÇIKILMIŞ”

İstanbul bir deprem bölgesi ve çok eski binalar var. Bu bina 1987’de yapılmış. Sonradan ilave katlar çıkılmış. Bizim İBB olarak, valilik olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak, arkadaşlarımızla hep beraber konuştuk. Devletin tüm kurumları bütün olarak çalışacak ancak yurttaşlarımız da bu binalarda eksik varsa gerekli önlemleri almak zorundayız.

BAKAN KURUM’A VE VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İBB olarak sayın Murat Kurum bakanımıza ifade etmek isterim ki daha fazla uyuma ihtiyaç varsa aldığımız kararları gözden geçirelim, ne yapabileceğimizi tekrar konuşalım. Devlet ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır ama milletin de bu konuda hareket etmesine ihtiyacımız var. İstanbul demek Türkiye demek. Aynı masada milletimizle ve devletimizle buluşmaya hazırız.

"MİLLET DE AZICIK ELİNİ UZATTIĞINDA ORTAK NOKTADA BULUŞACAĞIZ"