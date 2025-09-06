HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Gökmen Güneş'ten açıklama geldi

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atanan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekilme kararı almıştı. Gözler ise Babacan'ın yerine yedek listede yer aldığı öne sürülen Gökmen Güneş'e çevrilmişti. Güneş yaptığı açıklamada, "Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil" dedi.

Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Gökmen Güneş'ten açıklama geldi
Devrim Karadağ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan heyette yer alan Hasan Babacan, dün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti.

Görüşme sonrası Babacan'ı yolcu eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan, il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Parti Meclis Üyemiz Bedirhan Berkdoğru ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuştuk ve güzel bir sohbet ettik. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır" dedi.

Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Gökmen Güneş ten açıklama geldi 1

İKİ İSİM KAYYUM HEYETİNDEN ÇEKİLDİ

Hasan Babacan'ın, Özgür Çelik ile yaptığı görüşmenin ardından kayyum heyetinden ayrılma kararı verdiği öğrenildi. Babacan'ın kayyum heyetinden ayrılması üzerine CHP, Babacan hakkındaki partiden ihraç talebini geri çekti.

CHP'li Başarır ise Müjdat Gürbüz'ün de kayyum heyetinden çekildiğini duyurdu.

Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Gökmen Güneş ten açıklama geldi 2

GÖKMEN GÜNDEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak, Hasan Babacan'ın yerine yedek listede yer aldığı iddia edilen Gökmen Güneş'in de heyetten çekildiği ileri sürülmüştü.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, heyette yer almadığını ve herhangi bir davet almadığını belirten Güneş, "Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Gökmen Güneş ten açıklama geldi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi! Şehir dışından gelen varTrabzon'da uyguladı, literatüre girdi! Şehir dışından gelen var
Bursa'da dakikalar içinde cadde ve sokaklar suyla doldu!Bursa'da dakikalar içinde cadde ve sokaklar suyla doldu!

Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP kayyum
En Çok Okunan Haberler
Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Direğe çarpan otomobili gören inanamadı, kağıt gibi katlandı

Ana dilde eğitim tartışmalarına Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken yorum? 'Arada fark var' diyerek açıkladı: "Nasıl yapacağız?"

Ana dilde eğitim tartışmalarına Prof. Dr. Şen'den dikkat çeken yorum? 'Arada fark var' diyerek açıkladı: "Nasıl yapacağız?"

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.