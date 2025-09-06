Kayyum olarak atanan heyetten çekildiği iddia edilmişti! Gökmen Güneş'ten açıklama geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan heyet kayyum olarak atanmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan heyette yer alan Hasan Babacan, dün CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i ziyaret etti.

Görüşme sonrası Babacan'ı yolcu eden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Sayın Hasan Babacan, il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Parti Meclis Üyemiz Bedirhan Berkdoğru ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuştuk ve güzel bir sohbet ettik. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır" dedi.

İKİ İSİM KAYYUM HEYETİNDEN ÇEKİLDİ

Hasan Babacan'ın, Özgür Çelik ile yaptığı görüşmenin ardından kayyum heyetinden ayrılma kararı verdiği öğrenildi. Babacan'ın kayyum heyetinden ayrılması üzerine CHP, Babacan hakkındaki partiden ihraç talebini geri çekti.

CHP'li Başarır ise Müjdat Gürbüz'ün de kayyum heyetinden çekildiğini duyurdu.

GÖKMEN GÜNDEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak, Hasan Babacan'ın yerine yedek listede yer aldığı iddia edilen Gökmen Güneş'in de heyetten çekildiği ileri sürülmüştü.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, heyette yer almadığını ve herhangi bir davet almadığını belirten Güneş, "Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.