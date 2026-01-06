Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle ‘Bin pınarlı dağ’ olarak da anılan Kazdağları’nın güneyi Balıkesir’in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor. Kazdağları’nda Öküzdere bölgesinde bulunan şelale, hava sıcaklıklarının eksi 12 derecelere düşmesi nedeniyle dondu. Donan şelaleyi görenler manzara karşısında hayran kaldı.

Hayran bırakan görüntüler idanınrotası sosyal medya yöneticisi Aydın Mutlu tarafından dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır