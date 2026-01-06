HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi

Çanakkale’de Kazdağları’nda-12 derece havada donan şelale görsel oluşturdu. Buz kaplı şelale dron ile görüntülendi.

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi

Kazdağları, bin 774 metre yüksekliğiyle, çok sayıda endemik bitki türü, yüksek oksijen oranı ve mitolojik geçmişiyle dikkat çekiyor. Ormanlarının yanı sıra su ekosistemleriyle ‘Bin pınarlı dağ’ olarak da anılan Kazdağları’nın güneyi Balıkesir’in Edremit ilçesi, kuzey tarafı ise Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalıyor. Kazdağları’nda Öküzdere bölgesinde bulunan şelale, hava sıcaklıklarının eksi 12 derecelere düşmesi nedeniyle dondu. Donan şelaleyi görenler manzara karşısında hayran kaldı.
Hayran bırakan görüntüler idanınrotası sosyal medya yöneticisi Aydın Mutlu tarafından dron ile görüntülendi.

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi 1

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi 2

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi 3

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi 4

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi 5

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi 6

Kaz Dağları’nda görsel şölen: -12 derecede donan şelale büyüledi 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma'dan operasyon! Çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildiJandarma'dan operasyon! Çok sayıda silah ve kaçak malzeme ele geçirildi
Recep Yazıcıoğlu'nun yadigarını satın aldı! Aylar sonra son hali ortaya çıktıRecep Yazıcıoğlu'nun yadigarını satın aldı! Aylar sonra son hali ortaya çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
şelale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.