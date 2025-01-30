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  4. Kaza resmen geliyorum dedi... Ters yöne giren taksiyle motosiklet çarpıştı! Dehşet anı saniye saniye kameralara yansıdı

Kaza resmen geliyorum dedi... Ters yöne giren taksiyle motosiklet çarpıştı! Dehşet anı saniye saniye kameralara yansıdı

30.01.2025 10:59
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
30.01.2025 10:59
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Bursa'da gece saatlerinde yaşanan feci kaza kameralara yansıdı! hızla ilerleyen motosiklet, müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan 2 genç ağır yaralanırken, takside bulunan 3 kişi de kazadan yaralı kurtuldu. işte kan donduran o anlar ve kazanın detayları...

Bursa'da süratle ilerleyen motosikletli, müşteri taşıyıp ters yöne giren taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza kameraya yansırken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hamitler TOKİ yolunda meydana geldi.

METRELERCE SÜRÜKLENMİŞLER

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsü Gökdeniz S., arkasına aldığı Fırat E. ile seyir halindeyken, genç sürücü yolun boş olması nedeniyle hızla ilerlemeye başladı. Bu esnada müşteri aldıktan sonra ters yöne giren taksiyi son anda fark eden genç, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle metrelerce savrulan iki motosikletli ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan Gülcan B., Hüseyin B., Ömer B. de hafif yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa taksi motosiklet kaza motosiklet kazası
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