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Kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşti, organları ile 5 hastaya umut oldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 17:00
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Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası ağır yaralanan A.S.Y.'nin (29), hastanede beyin ölümü gerçekleşti. A.S.Y.'nin ailesi tarafından bağışlanan kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğeri nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Kaza sonrası beyin ölümü gerçekleşti, organları ile 5 hastaya umut oldu!

Alanya'da 25 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan A.S.Y., Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. A.S.Y.'nin 3 Mart'ta beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileri, organ bağışı konusunda A.S.Y.'nin ailesi ile iletişime geçti. Yoğun bakım servisi hekimleri Uzm. Dr. Uğur Altun, Uzm. Dr. Hasan Dirik ve Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz tarafından yapılan bilgilendirme sonrası aile, A.S.Y.'nin organlarını bağışlama kararı aldı.

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UZMAN EKİPLER GELDİ

A.S.Y.'nin kalbi, akciğeri, böbrekleri ve karaciğerinin nakil için uygun olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ankara Bilkent Hastanesi, Konya Meram Tıp Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden uzman ekipler, operasyon için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 6 Mart'ta sabah saatlerinde başlayan operasyonun tamamlanmasının ardından Antalya Organ Doku Koordinasyon Merkezi ile yapılan eş güdümlü çalışmalar neticesinde, organlar özel ekipler tarafından alındı. Organlar, nakil bekleyen Ankara, Konya ve Antalya'daki 5 hastaya umut oldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hastane organ
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