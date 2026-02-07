HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kaza sonrası sürücü kaçtı, yakını yerine geçmeye çalıştı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, otomobillerde hasar oluştu. Kaza sonrası kaçan sürücünün yerine ise bir yakını geçmeye çalıştı.

Kaza sonrası sürücü kaçtı, yakını yerine geçmeye çalıştı

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi 1020. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 DBG 456 plakalı otomobil ile 34 FUC 839 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasra oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası sürücü kaçtı, yakını yerine geçmeye çalıştı 1

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ KAÇTI

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde 34 FUC 839 plakalı otomobilin sürücüsünün kaza sonrası kaçtığı ve yerine bir yakınının geçmeye çalıştığı belirlendi. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza sonrası sürücü kaçtı, yakını yerine geçmeye çalıştı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgunYalova'da konkordato ilan eden firmadan 1 milyarlık vurgun
Netanyahu, Trump ile bir araya gelecekNetanyahu, Trump ile bir araya gelecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.