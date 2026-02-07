Kaza sonrası sürücü kaçtı, yakını yerine geçmeye çalıştı

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Mahallesi 1020. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 DBG 456 plakalı otomobil ile 34 FUC 839 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta da hasra oluşurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA SONRASI SÜRÜCÜ KAÇTI

Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde yaralanan kimsenin olmadığını belirledi. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemelerinde 34 FUC 839 plakalı otomobilin sürücüsünün kaza sonrası kaçtığı ve yerine bir yakınının geçmeye çalıştığı belirlendi. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır