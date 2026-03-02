Kaza yapan araçta uyuşturucu madde bulundu

Olay 28 Şubat Cumartesi günü, Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi Termessos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki 42 AAC 778 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde bulunan bir elektronik mağazası önündeki uydu antenlerina çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç kaldırıma çıkarak durabildi. İş yeri sahibi ve çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polisler araçta bulunan R.T. ve M.Ö.'nün hareketlerinden şüphelendi. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır