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Kaza yapan otomobil takla atıp tramvay yoluna girdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kaza yapan otomobillerden biri devrilerek tramvay yoluna girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza yapan otomobil takla atıp tramvay yoluna girdi

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Alpaslan mahallesi Aşık Veysel bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil, tramvay yoluna girerek takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobil sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kayseri
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