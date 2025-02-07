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  4. Kaza yapmasına rağmen uyanmadı! Polis uyandırınca şaşkına döndü... O anlar saniye saniye kaydedildi

Kaza yapmasına rağmen uyanmadı! Polis uyandırınca şaşkına döndü... O anlar saniye saniye kaydedildi

07.02.2025 09:52
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.02.2025 09:52
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Direksiyon başında sızdı, gören ne yapacağını bilemeyince polisi aradı. Alkollü olduğu anlaşılan sürücü uyuyunca, seyir halindeki araç park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza yapmasına rağmen bir türlü uyanmayan sürücüyü polis memurları uyandırdı.

Kaza, gece yarısı Asaray'da, Sofular Mahallesi 1103 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 68 HS 101 plakalı aracına binerek alkollü olmasına rağmen trafiğe çıkan A.A. (47) bir süre trafikte seyretti.

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SIZIP KALDI

Sürücü, aldığı aşırı alkolün etkisiyle kullandığı araç seyir halindeyken direksiyon başında sızıp kalırken, kendi kendine giden otomobil yolda park halindeki bir başka otomobile çarparak durdu. Kaza yapmasına rağmen sürücü bir türlü uyanmazken, ne olduğunu anlayamayan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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POLİS UYANDIRDI

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın kapısını açarak alkollü sürücüyü uyandırdı. Gözlerini açmakta bile güçlük çeken sürücü de olanlardan habersiz ne olduğunu anlamaya çalışırken, araçtan indirilen sürücü ayakta durmakta da güçlük çekti. Aldığı alkolün etkisiyle yürümekte zorlanan sürücü polis memurunun kolunda ambulansa götürüldü. Ambulansa bindirilen sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, burada yapılan tedavisinde sürücünün 1.82 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol alkollü sürücü polis uyku kaza
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