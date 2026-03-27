HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kazada kamyonun altına sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında kamyonun altına sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü E.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kamyon sürücüsü S.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı yakınlarında S.E. idaresindeki 22 DU 060 plakalı kamyon ile E.Y. yönetimindeki 59 AOA 316 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü E.Y. ve beraberindeki yolcu, kamyonun altına sürüklenerek yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü E.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kamyon sürücüsü S.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

27 Mart 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne motosiklet kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.