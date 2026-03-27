Kazada kamyonun altına sürüklenen motosikletteki 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı yakınlarında S.E. idaresindeki 22 DU 060 plakalı kamyon ile E.Y. yönetimindeki 59 AOA 316 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü E.Y. ve beraberindeki yolcu, kamyonun altına sürüklenerek yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü E.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kamyon sürücüsü S.E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır