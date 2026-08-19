Kazada ölen 3 kuzen yan yana defnedildi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasındaki Arat Dağı bölgesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz’ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Birecik Devlet Hastanesi morgundan alınan 3 kuzenin cenazesi, Almaşar kırsal Mahallesi’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından 3 kuzen gözyaşları içerisinde yan yana defnedildi. Kazada yaralanan Mehmet K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A.’nın tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Birecik ilçesi ile Suruç ilçesi arasında meydana geldi. Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Yasin Korkmaz ve M.K. isimli 4 kuzen, Birecik’ten kiraladıkları 27 AVK 81 plakalı otomobil ile Şanlıurfa’ya gezmeye gitmek için yola çıktı. Şahısların içerisinde olduğu otomobil, Arat Dağı bölgesinde Salih A.’nın kullandığı 27 BDN 030 plakalı Nissan marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Hüseyin Korkmaz, Mehmet Korkmaz ve Yasin Korkmaz isimli kuzenleri hayatını kaybederken M.K. ile diğer aracın sürücüsü Salih A. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaynak: İHA