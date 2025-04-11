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Kazada ölen Hatice’ye yürek sızlatan veda

Gaziantep’in Nizip ilçesinde lastiği patladıktan sonra savrulup fıstık bahçesine uçan otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hatice Bakır, kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konulması ise dikkat çekti.

Kazada ölen Hatice’ye yürek sızlatan veda

Kaza, dün öğle saatlerinden sonra Nizip-Birecik kara yolu bölge trafik yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen Cuma Ö. idaresindeki Hyundai marka otomobil, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Takla atarak savrulan otomobil fıstık bahçesine uçarak durabildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Havva Ö., Cuma Ö. ve Hatice Bakır (19), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Bakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TABUTUNUN ÜZERİNE GELİNLİK KONULDU

Kazada hayatını kaybeden Hatice Bakır’ın cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Genç kızın cenazesi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kırsal Akçakent Mahallesi’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze namazı sırasında genç kızın tabutunun üzerine gelinlik konulması ise dikkat çekti.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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gelinlik
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