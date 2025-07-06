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Kazada savrulan otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı anlar kamerada

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaza yapan otomobillerden biri savrulup bisikletli çocuğa çarptı. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kazada savrulan otomobilin bisikletli çocuğa çarptığı anlar kamerada

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Güney Mahallesi Sancak Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 HTF 103 ve 41 K 4755 plakalı otomobiller iki sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 K 4755 plakalı otomobil, sokaktan geçen bisikletli çocuğa çarptı. Yere düşen çocuk otomobil ile park halindeki bir diğer otomobilin arasında sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerin arasından sürücüler ve çevredekiler tarafından çıkartılan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, bir başka aracın, kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobillerin çarpıştığı, savrulan aracın bisikletli çocuğa çarptığı, çocuğun otomobille park halindeki aracın arasında sıkıştığı ve yoldan geçenler ile otomobil sürücülerinin çocuğun yardımına koştuğu görüldü.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çarpışma kaza
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