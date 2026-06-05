Kazada yaralanan şahıs bir hafta sonra hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz hafta Yunus Emre Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Hidayet Özcan yönetimindeki motosiklet ile N.C.S. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özcan, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Özcan yapılan müdahale sonrası Konya’ya hastaneye sevk edildi. Özcan, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır