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Kazada yaralandıktan 6 ay sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bisikletli Necmettin Atay (70), yaklaşık 6 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralandıktan 6 ay sonra hayatını kaybetti

Kaza 25 Eylül 2024’te Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Nihat T. (55) yönetimindeki özel halk minibüsü, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Necmettin Atay'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başını sert zemine çarpan Atay ile kaza sırasında ani fren yapan minibüste bulunan yolculardan Gökçek B. (75) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

196 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kazanın ardından yaralılardan Gökçek B. taburcu olurken, durumu ağır olan bisiklet sürücüsü Necmettin Atay, yoğun bakım ünitesine alındı. Burada tedavi altına alınan Atay, yapılan tüm müdahalelere rağmen 196 gün sonra dün hayatını kaybetti. Atay’ın cenazesi, bugün toprağa verildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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