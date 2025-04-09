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Kazadan dolayı hayatını kaybetti sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

Uşak'ta filmlere konu olacak bir olay yaşandı. 5 Nisan tarihinde Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü İsmail Vural, çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. 3 gün hayatta kalma mücadelesi veren 44 yaşındaki Vural, 8 Nisan günü yaşamını yitirdi. Olayın şaşırtan tarafı ise ön otopside ortaya çıktı.

Kazadan dolayı hayatını kaybetti sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında 5 Nisan günü meydana gelen kazada yaralı olarak geldiği hastanede hayatını kaybeden sürücünün otopsisinde başından mermi çekirdeği çıktı.

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5 Nisan günü Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki İsmail Vural yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole düştü.

3 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİ

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Çevreden gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince ağır yaralanan Vural önce Banaz Devlet Hastanesi’ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural 8 Nisan günü hayatını kaybetti.

KAFASINDAN MERMİ ÇIKTI!

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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ön otopside Vural’ın kafasından mermi çekirdeği çıkartıldı.

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Öte yandan, jandarma ekiplerince cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak Otopsi kaza
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