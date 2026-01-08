HABER

Kazakistan, 2026'da Türk Ticaret ve Sanayi Odası Birliğine başkanlık edecek

Türk Ticaret ve Sanayi Odası Birliğinin (TTSO) 2026 Dönem Başkanlığı Kazakistan’a devredildi.

Kazakistan, 2026'da Türk Ticaret ve Sanayi Odası Birliğine başkanlık edecek

Kazakistan’ın başkenti Astana’da TTSO 3. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’ın ticaret ve ekonomiden sorumlu yetkililerinin yer aldığı toplantıda 2026 TTSO Dönem Başkanlığı Kazakistan’a devredildi.

TTSO Dönem Başkanlığına Kazakistan’ın Ulusal İş İnsanları Odası Atameken Yönetim Kurulu Başkanı Raimbek Batalov seçildi.

Batalov, Türk devletleriyle ilişkilerin Kazakistan’ın öncelikli dış politika konularından biri olduğunu vurguladı.

Son yıllarda Kazakistan’ın Türk devletleriyle ticaretinde katma değeri yüksek ürünlerin payının arttığına işaret eden Batalov, özellikle tahıl, ayçiçek yağı, petrokimya ve gıda ürünleri ile işlenmiş malzemelerin ihracattaki payının çoğaldığını dile getirdi.

Batalov, bu durumun Türk devletleri arasında basit bir ticaretten sanayi ve tarımsal sanayi faaliyetlerine doğru geçişe ve ortak üretim zincirlerinin temeline işaret ettiğini söyledi.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Yardımcısı Asan Darbayev de ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkeler ile ticaret hacminin 10,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

TTSO, 2019'da TDT ülkeleri arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla kuruldu.

