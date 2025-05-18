HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Kazakistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde Büyükelçilik Konutu'nda gerçekleştirilen törene, büyükelçilik çalışanları ve aileleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Türkiye mezunları, Astana'daki üniversitelerde eğitim gören Türk ve Kazak gençleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Kapucu, gençlere 19 Mayıs'ın önemini anlattı.

Kapucu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramı Kazak gençleriyle birlikte kutladıklarını söyledi.

Kazak gençlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs'ın ne kadar önemli olduğunu anlattığını belirten Kapucu, "19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücadelesinin başka milletlere de ilham olduğunu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda burada eğitim gören hem Türk hem Kazak gençlerin bir araya gelmelerine ve birlikte kardeşliklerini ve dostluklarını geliştirmelerine vesile olduk." diye konuştu.

Tören sonunda, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzincan'da yangın! Çok sayıda dükkan zara gördüErzincan'da yangın! Çok sayıda dükkan zara gördü
Malatya'da kaza: 1 ölü, 4 yaralıMalatya'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kazakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Fenerbahçe resmen seçime gidiyor! Ali Koç, seçim tarihini açıklayarak duyurdu...

Fenerbahçe resmen seçime gidiyor! Ali Koç, seçim tarihini açıklayarak duyurdu...

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

ABD'de köprü faciası anbean kamerada! Feci şekilde can verdiler

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Canlı yayında cinayet itirafına "indirim"

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

Resmen kendi evinin dilencisi oldu!

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

AK Parti'nin yeni yasa teklifi İmamoğlu'nu isyan ettirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.