Kazakistan'da devlet memurları ulusal mesajlaşma uygulamasına geçecek

Kazakistan'da devlet memurlarının 15 Eylül'den itibaren ulusal mesajlaşma uygulaması olan "Aitu"yu kullanmaya başlayacakları bildirildi.

Başkent Astana'da Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'un başkanlığında hükümet nezdinde kurulan dijital karargah ilk toplantısını yaptı.

Bektenov, toplantıda, Kazakistan'ın bölgesinde dijital merkez haline gelmeyi hedeflediğini hatırlattı.

Başbakan Bektenov, dijital karargah olarak tüm devlet kurum ve kuruluşları için bağlayıcı nitelikte kararlar aldıklarını ve bu kararların bilgi güvenliğinin iyileştirilmesinin yanı sıra devlet kurumlarının verimliliğinin artırılmasını amaçladığını aktardı.

Toplantıda, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin eylem planı onaylanırken bu yıl 15 Eylül'den itibaren devlet kurum ve kuruluşlarında çalışanların ulusal mesajlaşma uygulaması "Aitu"ya geçecekleri belirtildi.

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Sanayi Bakanı Jaslan Madiyev ise toplantıda söz konusu ulusal mesajlaşma uygulamasını bakanlık olarak ilk denemesini yaptıklarını ve kullanmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kazakistan Savunma Bakanlığı da askeri kurumlar arasındaki resmi verilerin iletilmesi için ulusal mesajlaşma uygulamasına aşamalı bir geçiş başlattıklarını duyurdu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Kazakistan
