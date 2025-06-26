Kazakistan'ın başkenti neresi? Kazakistan'ın başkenti hakkında bilgiler

Kazakistan, Batı Avrupa büyüklüğüne sahip bir bölgeyi kaplar. Rusya’nın güneyinde, Çin’in ise batısında yer alır. Ülke fütüristik mimarisiyle ilgi çeker. Bununla beraber eski dönemlerden günümüze gelen göçebe yaşam tarzının etkileri yerleşik yaşantıda da kendini gösterir. Kazakistan hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyenler ülkenin başkenti hakkında araştırma yapmaktadır.

Kazakistan’ın başkenti neresi?

Orta Asya’daki Türk devletlerinden biri olan Kazakistan dünyanın en büyük dokuzuncu ülkesi olarak bilinmektedir. 2.7 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahip olan ülke Türk ve Müslüman ülkeler arasında en büyüğüdür. Bu grup içerisinde doğal kaynaklar bakımından en zengin ülkedir.

Kazakistan'ın başkenti Astana şehridir. Kazakistan, 5 coğrafi bölgeye ve 14 eyalete ayrılır. En büyük ikinci şehri ve başkenti olan Astana'nın eski adı Nur-Sultan olarak bilinir. Ülkenin adı Nur-Sultan olduktan sonra Eylül 2022 tarihinde başkentin adı tekrardan Astana olarak değiştirilmiştir. Eski bir Sovyet ülkesi olarak mimarisi de Sovyet ve modern tasarımlarla beraber oluşmuştur. Bu açıdan ilgi çekici bir atmosfer sunan Astana, aynı zamanda tarihi ve turistik yapılarıyla da öne çıkar.

Astana'ya nasıl gidilir?

Ülkemizden Astana’ya gitmek isteyenler için en kolay ulaşım şekli havayoludur. İstanbul’dan gerçekleştirilen direkt uçuşlar sayesinde 5 saatlik bir yolculukla Astana’ya ulaşılabilmektedir.

Astana, Orta Asya’da yer aldığından çok sert bir karasal iklim etkisi altındadır. Bu nedenle hava sıcaklığı öngörülebilir seviyelerde yer alır. Buna göre kışın çok soğuk yazın ise çok sıcak olduğu söylenebilir. Kış mevsimiyle beraber kasım ayının sonundan itibaren şubat sonuna kadar Astana’da hava sıcaklıkları en az -20 derece en fazla ise -2 derece olur. Bu nedenle kış mevsiminde Astana’ya yolculuk yapılması çok fazla tavsiye edilmez.

Astana'da şehir içi ulaşım

Astana’da en fazla kullanılan ulaşım aracı “Saparzhai” adıyla bilinen otobüslerdir. Bu otobüslerin geneli 1990’lı tarihlerden kalma otobüslerdir. Günümüzde ise yeni otobüslerin sayısı çoğaltılmaya çalışılmaktadır. Şehirde fütüristik ve büyük yapıların çok yoğun olması sebebiyle Astana’da eski otobüslerin trafikteki görünüşü oldukça ilginç olmaktadır.

Astana'da gezilecek yerler

Kazakistan’ın en büyük şehirlerinden biri olan Astana görülmesi gereken birçok tarihi ve kültürel yapıya sahiptir. Şehrin turistik ve tarihi yerlerini gezebilmek için 3-4 günlük bir gezi planı yeterli olacaktır.

Astana’da görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Kazakistan Ulusal Müzesi

Şehirde önemli kültürel yapılardan biri olan müze 2014 senesinde hizmet vermeye başlamıştır. Müzede Astana Hall, Etnografya Salonu, Antik ve Ortaçağ Hall ve Modern Sanat Salonu olmak üzere toplam 4 bölüm bulunur. Burada bölgenin geçmişten günümüze uzanan tarihi unsurlarına tanıklık edilebilir.

Khan Shatyr Merkezi (Han Şatır)

Khan Shatyr Neo-futuristik mimarisiyle öne çıkan şehirdeki en büyük eğlence merkezidir. Bu merkezde havuzda yüzülebilir, kanoyla sörf yapılabilir, golf oynanabilir ya da alışveriş yapılabilmektedir. Merkezde özel ısı yalıtımı olduğundan soğuk geçirmez ve kış aylarında da ziyaret edilebilir.

Nur Astana Cami

Orta Asya bölgesindeki en büyük üçüncü cami olarak bilinen Nur Astana Cami şehrin en önemli simgelerinden biridir. Caminin yüksekliği Hz. Muhammed'in (s.a.v) ilk defa vahiy aldığı 40 yaş nedeniyle 40 metre, minareleri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v) öldüğü yaş olan 63 cm yüksekliğinde yapılmıştır.

Dostoyevski’nin Evi

Dünyaca bilenen Rus yazar Dostoyevski’nin sürgün edildiği dönemde ailesiyle ikamet ettiği ev ziyarete açık hale getirilmiştir. Yazarın “Suç ve Ceza” ile “Budala” eserlerini bu evde yazdığı bilinmektedir. Evde yazara ait fotoğraf, kişisel eşyalar, notlar ve mektuplar incelenebilmektedir.

Kazakistan mutfağı

Kazaklar Rus yemekleri haricinde günümüzde hâlâ binlerce senelik göçmen yemeklerini tercih etmektedir. Orta Asya bölgesindeki Türklerden günümüze kadar ulaşan bazı lezzetler Türkiye’de de bilinmektedir.

Kazakistan’da en fazla tüketilen yemeklerden biri beş parmaktır. Haşlanmış at eti veya günümüzde genellikle kuzu eti ile hazırlanan bir et yemeği olarak öne çıkmaktadır. Beş parmak genellikle soğanlı erişte ile beraber hazırlanır ve servis edilir. Bu ülkede misafire beş parmak ikram eden ev sahipleri oldukça gururlanırlar.

Diğer bir lezzet olan şiş kebap ise kuzu eti, tavuk hatta balıkla bile hazırlanabilmektedir. Kebap hazırlığındaki püf nokta baharatla marine edilip bir gece dinlendirilmesidir. Son olarak ülkenin batısında bulunan Hazar Denizi’nden elde edilen balık yumurtası yani havyar da mutlaka denenmesi gereken lezzetlerden biridir.