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Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı!

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazaya sebebiyet veren sürücü, karşı tarafa "Nasılsınız?" diye sorduktan sonra olay yerinden kaçtı. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; F.U. yönetimindeki otomobile yol vermesi gereken K.Ç. idaresindeki otomobil, ışıkta durmayarak kazaya sebebiyet verdi.

'NASILSINIZ?' DİYE SORUP KAÇTI!

Kazanın ardından karşı taraftaki yolculara ve sürücü F.U.’ya "Nasılsınız?" diye soran K.Ç. kısa bir süre sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü kazazedelere "Nasılsınız?" deyip kaçtı! 1

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA!

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; Yenimahalle’de bir apartmanın bahçesinde yakalanan K.Ç.’nin yüksek derecede alkollü olduğu öğrenildi. K.Ç. ekipler tarafından gözaltına alınırken, kaza anı da araç kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Araç kaza
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