KBB nedir, hangi hastalıklarla ilgilenir?

Tıp alanı oldukça geniştir ve belli başlı uzmanlık alanları da kendi aralarında alt birimlere ayrılabilirler. Kişilerin mevcut hastalıklarının tedavileri ya da görülen belirtilere göre tanı konması da ilgili hastalığın ve belirtilerin görüldüğü bölgelere göre ilgili tıp alanları tarafından yapılmaktadır. Bazı durumlarda kişiler hissedilen rahatsızlıklar ya da belirtilere göre aile hekimine danışarak aile hekimi tarafından ilgili alanlara yönlendirilebilirler.

KBB nedir?

KBB, Kulak Burun Boğaz ifadesinin baş harflerinden meydana gelen bir kısaltmadır ve bir tıp alanını ifade eder. Kişiler, birimin adında yer alan vücut bölgelerinde çeşitli belirtiler ve rahatsızlıklar hissettikleri zaman bu birimden randevu alarak birimdeki uzman doktorlara muayene olurlar. Kulak burun boğaz ya da kısaca KBB uzmanları kişilerin işitme, denge, tat alma ya da koku alma gibi rahatsızlıklarını, şikayetlerini ve belirtileri dinleyerek gerek gördüğünde testler yaparak tanı koyabilir.

KBB bölümü de kendi içinde alt alanlara ayrılmaktadır. Örnek olarak genel KBB ve pediatrik KBB gösterilebilir. Genel KBB bölümünde tanı, tedavi ve takipler gerçekleştirilir. Başlıca KBB hastalıkları için işlemler bu bölümde yapılır. Pediatrik KBB ise çocuk ve bebek olan kişiler içindir. 18 yaş altı olan bireyler bu bölümde tedavi görür.

KBB bölümü ve KBB uzmanı hangi hastalıklarla ilgilenir?

KBB uzmanı ve KBB bölümü şu hastalıkların tanısını koymakta ve tedavi süreçlerini takip etmekle yükümlüdür:

Kulak hastalıklarının tanısının konması ve tedavi edilmesi

Burun hastalıklarının tanı ve tedavileri

Baş ve boyun bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavileri

Kulak burun boğaz bölümü ameliyatları da bulunmaktadır. Beli başlı ameliyatlar ise şu şekildedir: