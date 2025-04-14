KBÜ’lü öğrencilerin belgeseli İngiltere’de adını finale yazdırdı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından çekilen ve "cam kemik hastalığı" olarak bilinen Osteogenezis Imperfekta ile mücadele eden Zekeriya Ünal’ın yaşam öyküsünü anlatan "Cam Adam" isimli belgesel film, 15. Lift-Off Global Network Film Festivali’nin finalistleri arasına girmeyi başardı.

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Hakan Kurt’un yönetmenliğinde çekilen belgesel, dünyanın dört bir yanından on binlerce başvurunun yapıldığı festivalin resmi seçkisine girerek önemli bir başarıya imza attı.

Festival boyunca "Cam Adam" belgeseli ünlü yapımcılar, yönetmenler ve film ekipleri tarafından izlenecek. Finalist filmler arasından seçilecek eserler yıl sonunda düzenlenecek törende ödüllerine kavuşacak. Geçmiş yıllarda bu festivalde ödül alan bazı yapımlar, Oscar gibi prestijli ödüllere aday gösterilerek uluslararası dağıtımcılarla anlaşmalar gerçekleştirmişti.

"Cam Adam" filminin yönetmen koltuğuna Ahmet Hakan Kurt otururken, görüntü yönetmenliğini Yusuf Karaaslan yaptı. Film ekibinde ayrıca Kerim Demirtaş, Tolga Yüksel ve Tunahan Mirza Gülen görev aldı. Filmin danışmanlığını ise Doç. Dr. Burak Türten üstlendi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır