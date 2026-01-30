HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

KDP Başkanı Barzani’den ABD’li Özel Temsilci Barrack’a "iç siyaset" vurgusu

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Irak’ın geleceği ve ülkenin yönetimi konusundaki kararların, Irak’ı oluşturan tüm siyasi ve etnik bileşenlerin kendi iradesiyle alınması gerektiğini vurguladı.

KDP Başkanı Barzani’den ABD’li Özel Temsilci Barrack’a "iç siyaset" vurgusu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Barzani’nin görüşme sırasında, krizlerin tek çözüm yolunun Irak anayasasının tam ve eksiksiz uygulanması olduğunu belirttiği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık seçimlerine yönelik açıklamasına tepkisini yeniden teyit eden Barzani, Irak’ın geleceği ve ülkeyi kimin yöneteceği konusundaki kararların dış dayatmaların aksine, Irak’ı oluşturan tüm siyasi ve etnik bileşenlerin kendi iradesiyle alınması gerektiğini vurguladı. Barzani ayrıca Irak’ın ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamaya göre ABD’li Özel Temsilci Barack ise Barzani’den mevcut siyasi tabloda "öncü ve birleştirici" bir rol üstlenmesini talep etti.

KDP Başkanı Barzani’den ABD’li Özel Temsilci Barrack’a "iç siyaset" vurgusu 1

SURİYE’DEKİ ATEŞKES İÇİN TRUMP’A TEŞEKKÜR

Telefon görüşmesinin bir diğer önemli gündem maddesi ise Suriye’deki gelişmeler oldu. Barzani, Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG arasında sağlanan ateşkes ve diyalog sürecindeki kilit rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkürlerini iletti. Barzani, bölgede barışın tesis edilmesi için atılan bu adımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, diyalog sürecine katkı sunan tüm tarafları takdir ettiğini belirtti.
Öte yandan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafıl Talabani de yaptığı açıklamada, anlaşmanın Suriye’deki tüm etnik ve dini grupların, özellikle de Kürt halkının haklarının güvence altına alınması için bir başlangıç olmasını diledi.

KDP Başkanı Barzani’den ABD’li Özel Temsilci Barrack’a "iç siyaset" vurgusu 2

TRUMP'IN AÇIKLAMASI KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Irak ile ABD arasındaki kriz, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak’taki Şii siyasi grupların çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi’nin eski Irak Başbakanı Nuri Maliki'yi başbakanlığına aday göstermesi ardından başlamıştı. Trump, Maliki'nin seçilmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemiş, aksi halde Irak'a yapılan yardımların kesileceğine yönelik tehditte bulunmuştu.

30 Ocak 2026
30 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesiCesedi bulunmuştu: O ölümde siyanür şüphesi
Bina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendiBina yangınında can pazarı: 8 kişi dumandan etkilendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mesut Barzani Tom Barrack
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.