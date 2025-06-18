Keçi kayalıklarda mahsur kaldı, yardımına sahil güvenlik ekipleri yetişti

Cilvarda Burnu'nun sarp kayalıklarında görülen bir keçinin 3 gündür aç ve susuz olduğunu değerlendiren amatör balıkçılar, durumu Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Zodyak bot ve tekne ile bölgeye giden ekipler, halatlarla mahsur kalan keçiye ulaştı.

Ekipler, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla keçiyi kayalıklardan indirerek bota aldı.

Açlık ve susuzluktan bitkin düşen keçi, tedavi edilmek üzere Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır