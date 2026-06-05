Keçiören’de dolu yağışı etkili oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı.
05.06.2026 23:44
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Sarıbeyler Mahallesi’nde şiddetli bir dolu yağışı yaşandı. Zemini beyaza bürüyen dolu yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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