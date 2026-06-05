Keçiören’de dolu yağışı etkili oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Sarıbeyler Mahallesi’nde şiddetli bir dolu yağışı yaşandı. Zemini beyaza bürüyen dolu yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır