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Keçiören’de dolu yağışı etkili oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı.

Keçiören’de dolu yağışı etkili oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Sarıbeyler Mahallesi’nde şiddetli bir dolu yağışı yaşandı. Zemini beyaza bürüyen dolu yağışı ulaşımda aksamaya neden oldu. Vatandaşlar evlerinin çatılarını ve arabalarını korumak için önlem aldı.

Keçiören’de dolu yağışı etkili oldu 1

Keçiören’de dolu yağışı etkili oldu 2

Keçiören’de dolu yağışı etkili oldu 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Keçiören dolu yağışı
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