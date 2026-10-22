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"Kedi gibi evde oturacağım" demişti! Tanju Özcan'dan o sözleriyle ilgili açıklama

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Tanju Özcan, duruşmada kullandığı “Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Kedi gibi evde oturacağım" demişti! Tanju Özcan'dan o sözleriyle ilgili açıklama

Bolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, marketler olayıyla ilgili 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Duruşmada serbest bırakılmayı talep eden Özcan, oğluna kız istemek istediğini belirterek "Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan’ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım" ifadelerini kullanmıştı.
"Kedi gibi evde oturacağım" demişti! Tanju Özcan dan o sözleriyle ilgili açıklama 1

"KİNAYELİ BİR ANLATIM"

Sözlerinin kamuoyunda tartışılmasının ardından açıklama yapan Özcan, kullandığı ifadelerin kinayeli olduğunu savundu.
"Kedi gibi evde oturacağım" demişti! Tanju Özcan dan o sözleriyle ilgili açıklama 2


Özcan paylaşımında, "Tabii, haberler bize geç geliyor. Duruşmada anlattığım “kedi metaforu”nu toplumun bir kısmı belki anlayamamış. Allah akıl versin! “Benden beklenen, kedi gibi olmam.” dedim. Kinayeli bir anlatım yapıyorsunuz, bir de kinayeyi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Size söz, bundan sonra “aptala anlatır gibi” anlatacağım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan
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