"Kedi gibi evde oturacağım" demişti! Tanju Özcan'dan o sözleriyle ilgili açıklama

Bolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, marketler olayıyla ilgili 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Duruşmada serbest bırakılmayı talep eden Özcan, oğluna kız istemek istediğini belirterek "Serbest kalmak istiyorum. Oğluma kız istemek istiyorum. Suya sabuna dokunmadan evdeki kedi gibi oturacağım. İsterse Öcalan’ı çıkarsınlar, isterlerse mültecileri doldursunlar umurumda değil. Evimde kedi gibi hiçbir şeye karışmadan oturacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Sözlerinin kamuoyunda tartışılmasının ardından açıklama yapan Özcan, kullandığı ifadelerin kinayeli olduğunu savundu.
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