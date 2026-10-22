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Yönetmen Ezel Akay ve tutuklanan kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Operasyonun ardından mahkemeye sevk edilen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

Yönetmen Ezel Akay ve tutuklanan kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif!

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönünde elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 22 Temmuz'da söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Evde gerçekleştirilen aramalarda, özel bir düzenek kullanılarak yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi.

Yönetmen Ezel Akay ve tutuklanan kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif! 1

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konulurken, Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İKİ KARDEŞTEN KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Gözaltına alınan Ezel Akay ile Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede iki kardeşten kan ve saç örnekleri alınarak gerekli testler yapıldı.

Yönetmen Ezel Akay ve tutuklanan kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif! 2

UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan incelemelerin ardından Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirtildi.

EZEL AKAY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş hakkında farklı kararlar verildi.

Yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Ezel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktıEzel Akay ve kardeşinin uyuşturucu testleri pozitif çıktı

Anahtar Kelimeler:
Bursa narkotik
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