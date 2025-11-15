HABER

Kedi köpek maması ihracatı bin tonu geçti

Düzce’nin ihracat kalemine bu yıl giren kedi köpek maması ihracatı sekiz ayda bin 117 ton 495 kilo gerçekleşti.

Kedi köpek maması ihracatı bin tonu geçti

Düzce’de ihracat kalemleri arasına fındık, orman ürünleri ve gıda maddelerinin yanı sıra bu yıl ilk kez kedi ve köpek maması da eklendi. İlden ihracat edilen keti köpek maması ise bin tonu geçti.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına mart ayında 77 ton, nisan ayında 87 ton, mayıs ayında 229,2 ton, haziran ayında 27,1 ton, temmuz ayında 189,3 ton, ağustos ayında da 171,250 ton, eylül ayında 153,645 kilo, ekim ayında 190 ton olmak üzere toplam bin 117 ton 495 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi.
Düzce'de ihracat kalemleri her geçen yıl artıyor.

Düzce
