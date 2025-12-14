Kedide dünyada görülmemiş anomali: Başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Katya Gödeliner (37), evine giderken sokakta 6 aylık British Longhair cinsi erkek bir kedi buldu. Perişan halde miyavlayan kediyi yanına alan Gödeliner, hemen veterinere götürdü. Yapılan kontrollerde kedinin doğumsal "Genital Anomali" adı verilen, dünyada daha önce kayıtlara geçmemiş bir sorunla doğduğu ortaya çıktı. Veteriner muayenesinde erkek kedinin cinsel organlarının bulunamadığı fark edildi. Yapılan detaylı incelemede genital organların makat bölgesinin içinde geliştiği tespit edildi.

"Sağlığına kavuştu

Veteriner Hekim Mete Betin,"Bu kedimiz sokakta bulundu. Genel muayenesi için aşıları için ön kontrole geldiğinde, cinsel organını bulamadık. Detaylı muayene sonrası ‘Genital Anomali’ dediğimiz doğumsal bir sorunla karşılaştık. Genital organları makatın içerisinde çıktı. Sahibine durumu bildirip operasyona ağladık. Genital organlarını normal anatomik pozisyona getirerek sağlıklı bir şekilde yaşamasına vesile olduk." sözlerine yer verdi.

"Literatürlerde böyle bir anomaliye rastlamadım"

Betin, "Literatürlere baktık, henüz böyle bir anomaliye Türkiye’de bir ilk ama ben dünyada da rastlamadım. Sanki dünyada ilk gibi diyebilirim. Literatürlere baktığımızda böyle bir anomaliye rastlamadım. Türkiye’de ve dünyada ilk vaka diyebiliriz." ifadelerini aktardı.

"Sahiplenip eve alacak"

Kediyi bulan Katya Gödeliner, "Eve geçiyordum, bir ses duydum. Kedi miyavlıyordu, baktım ki perişan durumda. Muayene için veterinere getirdim. Veterinere sorununu anlattı, şu an çok şükür iyileşti. Artık eve alacağım sahipleneceğim." dedi.

