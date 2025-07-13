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Kediye yardım etmek istedi, kanala düşerek ayağını kırdı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir genç kız, kediye yardım etmek isterken su kanalına düşerek ayağını kırdı. Genç kızın kanala düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kediye yardım etmek istedi, kanala düşerek ayağını kırdı

Olay, Ziya Gökalp Mahallesi Tepeşehir Yolu üzerindeki Gümüş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Derya Bolat (23) Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kanalda mahsur kalan bir kediyi kurtarmak istedi. Kediyi kanaldan çıkarmaya çalışan Bolat, dengesini kaybederek düştü.

Kediye yardım etmek istedi, kanala düşerek ayağını kırdı 1

AYAĞI KIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı Bolat’ı bulunduğu yerden çıkardı. Ayağı kırılan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. 23 yaşındaki Derya Bolat’ın mahsur kalan kediyi fark ettiği ve kurtarmak için hamle yaparken düştüğü anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tokat kedi
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