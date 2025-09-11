HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kediyi tekmeyle metrelerce yükseğe fırlatmıştı: O cani cezasız kalmadı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, köpeğiyle kavga eden bir kediyi tekmeyle metrelerce yukarı fırlatmıştı. Yakalanan genç şahıs olay sonrası tutuklanırken kedi ve yavruları veterinerde tedaviye alındı.

Kediyi tekmeyle metrelerce yükseğe fırlatmıştı: O cani cezasız kalmadı!

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.S. (20) isimli şahıs motosikleti ve köpeğiyle birlikte bir iş yerinin önüne geldi. İş yeri önünde köpeğiyle sokak kedisi arasında kavga çıktı. Köpeğiyle kedinin kavga ettiğini gören A.S.S. çılgına döndü. Kediyi defalarca tekmeleyen şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

Kediyi tekmeyle metrelerce yükseğe fırlatmıştı: O cani cezasız kalmadı! 1

CEZASIZ KALMADI

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S.S.'nin köpeğine saldıran kediyi tekmelediği ve kedinin metrelerce havaya savrulduğu yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.S.S. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen A.S.S. 'hayvana eziyet' suçundan tutuklandı.

Kediyi tekmeyle metrelerce yükseğe fırlatmıştı: O cani cezasız kalmadı! 2

YAVRULARI DA VARMIŞ

Olayın ardından yaralı olarak bulunan ve veteriner Yusuf Yasir İba tarafından tedavisi üstlenilen kedinin yavruları olduğu ortaya çıktı. Anne ve yavrularını alıp tedavisini yapan veteriner, kedilerin tedavisinin 4-5 gün daha devam edeceğini belirterek "Yavruların sağlık durumu iyi anne korktuğu için yavrularına bakamamış, bakımlarını biz yapıyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra aldığımız bölgeye tekrar bırakacağız" dedi.

Kediyi tekmeyle metrelerce yükseğe fırlatmıştı: O cani cezasız kalmadı! 3

Kediyi tekmeyle metrelerce yükseğe fırlatmıştı: O cani cezasız kalmadı! 4

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pınarhisar'da panelvan araç şarampole uçtu: 2 yaralıPınarhisar'da panelvan araç şarampole uçtu: 2 yaralı
Bahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli olduBahçeli'nin elini öpmüştü! Yeni görev yeri belli oldu

Anahtar Kelimeler:
antalya kedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

Dünya devi KFC Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni sahipleri de Türkiye'nin başka devi

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

İki belediye daha AK Parti'ye geçti

Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak' sessizlik: Arkasına bile bakmadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'mutlak' sessizlik: Arkasına bile bakmadı

Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonu hakkında dikkat çeken çıkış! "Önlemek isteyenler oldu ama..."

Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonu hakkında dikkat çeken çıkış! "Önlemek isteyenler oldu ama..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.