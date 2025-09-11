Kediyi tekmeyle metrelerce yükseğe fırlatmıştı: O cani cezasız kalmadı!

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S.S. (20) isimli şahıs motosikleti ve köpeğiyle birlikte bir iş yerinin önüne geldi. İş yeri önünde köpeğiyle sokak kedisi arasında kavga çıktı. Köpeğiyle kedinin kavga ettiğini gören A.S.S. çılgına döndü. Kediyi defalarca tekmeleyen şahıs olayın ardından kayıplara karıştı.

CEZASIZ KALMADI

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde A.S.S.'nin köpeğine saldıran kediyi tekmelediği ve kedinin metrelerce havaya savrulduğu yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli A.S.S. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen A.S.S. 'hayvana eziyet' suçundan tutuklandı.

YAVRULARI DA VARMIŞ

Olayın ardından yaralı olarak bulunan ve veteriner Yusuf Yasir İba tarafından tedavisi üstlenilen kedinin yavruları olduğu ortaya çıktı. Anne ve yavrularını alıp tedavisini yapan veteriner, kedilerin tedavisinin 4-5 gün daha devam edeceğini belirterek "Yavruların sağlık durumu iyi anne korktuğu için yavrularına bakamamış, bakımlarını biz yapıyoruz. Tedavileri tamamlandıktan sonra aldığımız bölgeye tekrar bırakacağız" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır