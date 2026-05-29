Kelkit Çayı’nda akıntıya kapılan 2 genç için arama çalışmaları havadan, karadan ve sudan devam ediyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı’na düşüp kaybolan İlker P. ile Oğuz K.’yı arama çalışmaları havadan, karadan ve sudan sürüyor.

Olay, dün 16.00 sıralarında ilçe merkezindeki Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Amca çocukları olduğu öğrenilen Atakan K. (18), Furkan K. (18), Oğuz K. (26) ile İlker P. (22) kullandıkları 60 AGH 454 plakalı 3 tekerlekli elektrikli triportör ile çay kenarındaki sette gezmeye başladı. Bu sırada 4 arkadaş triportör ile suya düştü. Atakan ve Furkan K., kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı. İlker P. ve Oğuz K. ise son günlerde artan yağışlarla birlikte debisi yükselen Kelkit Çayı’nda akıntıya kapılarak kayboldu.

HAVADAN, SUDAN VE KARADAN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havadan termal dronlarla, yerden komandolarla, suda ise botlarla 3 ayrı noktada arama çalışması başlatıldı. Kaybolan gençlerin bulunması için kriz masası da kurulurken, arama çalışmalarına Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat AFAD ekipleri, Ankara’dan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timleri (JAK) sevk edildi. Bölgede 142 personel 26 araç, 5 dron ve 4 botla arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

