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Kelkit’te meydana gelen deprem Erzincan’da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Erzincan’da da hissedildi.

Kelkit’te meydana gelen deprem Erzincan’da da hissedildi

Depreme ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "09.04.2025 tarihi saat 06.09 sıralarında merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş olup deprem ilimizde de hissedilmiştir.

Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz ilimizde saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan
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