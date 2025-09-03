HABER

Kemal Kılıçdaroğlu geri dönebilir! CHP'de gözler 15 Eylül'e çevrildi: 'Mutlak butlan' çıkarsa...

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası gözler 15 Eylül'de görülecek olan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan davaya çevrildi. Söz konusu duruşmada 'Mutlak butlan' kararı çıkarsa eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yönetim ve PM göreve gelecek. Kılıçdaroğlu, 1.5 yıl içinde partiyi yeniden kurultaya götürecek.

Devrim Karadağ

CHP’de İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle başlayan yargı süreci, gözleri bu kez Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davaya çevirdi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe iddiasıyla açılan dava 15 Eylül’de görülecek.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNEBİLİR

Sözcü'de yer alan habere göre, eğer mahkeme “mutlak butlan” kararı verirse, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve yönetimi görevden ayrılacak, yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığındaki önceki yönetim ve Parti Meclisi (PM) geri dönecek.

1,5 YIL İÇİNDE KURULTAYA GÖTÜRMESİ GEREKİR

Bu durumda Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi yeniden kurultaya götürmesi gerekecek. Sürecin en az 90 gün, en fazla ise 1,5 yıla kadar uzaması bekleniyor.

Parti yönetimi ise mahkemenin böyle bir karar verme yetkisi bulunmadığını, davanın reddedilmesi gerektiğini savunuyor. Tartışmalar, CHP’nin 9 Eylül 1923’teki kuruluşunun 102. yıldönümüne denk gelen günlerde yoğunlaştı.

CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın yanı sıra, Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği 21. Olağanüstü Kurultay’ın da iptali istenmişti. Davacılar, 38. Olağan Kurultay’da delege iradesinin sakatlandığını savunuyor.

