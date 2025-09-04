HABER

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Selam olsun'

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve 15 Eylül'de görülecek kurultay davası üzerine tartışmalar devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun" dedi.

Recep Demircan

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum ve 15 Eylül'de görülecek olan CHP'nin kurultay davası üzerinden tartışmalar sürerken sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"MÜCADELE RUHUNA SADAKATTEN AYRILMAYANLARA SELAM OLSUN"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.

Manda ve himaye kabul edilemez.” hükümlerinin; inancı, kararlılığı ve Aziz Vatan’ı, milletimizin harim-i ismeti kabul eden sarsılmaz ruhuyla, işgalci ve sömürgeci devletlere geçit verilmeyeceğinin bütün dünyaya deklare edildiği ve bu inancın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı olarak kabul edildiği Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Kurucu Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve kongre ruhunu saygı ve minnetle anıyorum. Mücadele ruhuna sadakatten ayrılmayan, kararlılık ve cesaretten ödün vermeyenlere selam olsun."

