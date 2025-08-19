Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'aday' önerisi! Ekrem İmamoğlu'nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli"

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU: "İMAMOĞLU'NUN YERİNE YENİ ADAY BELİRLENMELİ"

Cezavindeki Ekrem İmamoğlu yerine, parti yönetimin yeni bir aday için isim belirlemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine verdiği mesajda, bu konuda çok net olduğu iddia edildi.

"MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA DA KARŞI"

"Bu konuyu Kemal Bey'e sordum" diyerek açıklamalarda bulunan TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına da karşı olduğunu söyledi.

Atik şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Bey yakın çevresine yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor. Hem ona yakın ekipten hem de parti örgütünden aldığım bilgiler bunlar. Ben soruları sordum ama kendi içlerinde de konuşmuşlar. Oradan bana aktarılanı söylüyorum. Kılıçdaroğlu şöyle diyor:

"CHP, GEMİ MİSALİ SAĞDAN SOLA SAVRULUYOR"

'CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve yeni bir program oluşturmakla başlamalı. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı.

"BİR ŞAHIS ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ"

Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler.' Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor. Kılıçdaroğlu diyor ki ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası. İki ismin de adaylığına da bir rezerv koyuyor anladığım kadarıyla."

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun ayrıca mevcut yönetimin izlemiş olduğu siyasi çizginin devam etmesi halinde CHP’de bölünme yaşanabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

"YÖNETİMİ PARTİYİ BÖLÜNMEYE GÖTÜRÜYOR"

Atik, Kılıçdaroğlu'nun şöyle dediğini aktardı:

"Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi."