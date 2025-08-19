HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'aday' önerisi! Ekrem İmamoğlu'nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli"

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin cezaevindeki Ekrem İmamoğlu yerine yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini ifade ettiği iddiası gündeme oturdu. Parti yönetimine uyarılarda bulundan Kılıçdaroğlu'nun "CHP yönetimi bu siyasetle devam ederse partiyi bölünmeye götürebilir." dediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca Mansur Yavaş'ın olası adaylığına da rezerv koyduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak 'aday' önerisi! Ekrem İmamoğlu'nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli"
Devrim Karadağ

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin geleceğine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU: "İMAMOĞLU'NUN YERİNE YENİ ADAY BELİRLENMELİ"

Cezavindeki Ekrem İmamoğlu yerine, parti yönetimin yeni bir aday için isim belirlemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine verdiği mesajda, bu konuda çok net olduğu iddia edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan gündem yaratacak aday önerisi! Ekrem İmamoğlu nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli" 1

"MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINA DA KARŞI"

"Bu konuyu Kemal Bey'e sordum" diyerek açıklamalarda bulunan TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kılıçdaroğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına da karşı olduğunu söyledi.

Atik şu ifadeleri kullandı;

"Kemal Bey yakın çevresine yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor. Hem ona yakın ekipten hem de parti örgütünden aldığım bilgiler bunlar. Ben soruları sordum ama kendi içlerinde de konuşmuşlar. Oradan bana aktarılanı söylüyorum. Kılıçdaroğlu şöyle diyor:

Kemal Kılıçdaroğlu ndan gündem yaratacak aday önerisi! Ekrem İmamoğlu nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli" 2

"CHP, GEMİ MİSALİ SAĞDAN SOLA SAVRULUYOR"

'CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve yeni bir program oluşturmakla başlamalı. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı.

"BİR ŞAHIS ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ"

Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler.' Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor. Kılıçdaroğlu diyor ki ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası. İki ismin de adaylığına da bir rezerv koyuyor anladığım kadarıyla."

Kemal Kılıçdaroğlu ndan gündem yaratacak aday önerisi! Ekrem İmamoğlu nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli" 3

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

TGRT Haber TV Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu’nun ayrıca mevcut yönetimin izlemiş olduğu siyasi çizginin devam etmesi halinde CHP’de bölünme yaşanabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan gündem yaratacak aday önerisi! Ekrem İmamoğlu nu taca attı: "CHP yeni bir isim belirlemeli" 4

"YÖNETİMİ PARTİYİ BÖLÜNMEYE GÖTÜRÜYOR"

Atik, Kılıçdaroğlu'nun şöyle dediğini aktardı:

"Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Paris'ten Gaziantep'e estetik skandalı!Paris'ten Gaziantep'e estetik skandalı!
Dünyanın gözü bu zirvede! Trump hazırlıklara başladı! NATO duyurdu: 30 ülke devrede…Dünyanın gözü bu zirvede! Trump hazırlıklara başladı! NATO duyurdu: 30 ülke devrede…

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayınladı, artık zorunlu olacak

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Meslektaşlarının da ağzı açık kaldı

Fabrikada 90 TL, internette 649 TL! Meslektaşlarının da ağzı açık kaldı

Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi

Yapay zeka fotoğrafını gerçek diye paylaştı, tepkiler peş peşe geldi

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'

CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu Özel'i mahkemeye verdi: 'Namusuma laf etti'

Dünyanın gözü bu zirvede! Trump hazırlıklara başladı! NATO duyurdu: 30 ülke devrede…

Dünyanın gözü bu zirvede! Trump hazırlıklara başladı! NATO duyurdu: 30 ülke devrede…

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.