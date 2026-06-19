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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına ilişkin "İtirazı yapanlar Özgür Bey. Karşı tarafla konuşuruz, gerekirse iki taraf da Yargıtay başvurusundan vazgeçer. Bu konuşulabilir. Olağanüstü değil, olağan kurultay yapılır, bunun da süresi 4-5 aydır" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi
Recep Demircan

CHP'de kurultay tartışmaları devam ederken mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinde getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay tartışmalarına değindi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Bunu hukukçular otursunlar, eleştirsinler. Şunu söyleyeyim kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Dilekçeler geldi değil mi, aldık onu, istediler ağırladık. Açıklama yapacağız dediler ve önlerine kürsüyü koyduk. Hiçbir gerginliğe izin vermeden bunları yapıyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel e kurultay yanıtı! Tarih verdi 1

"İTİRAZI YAPAN ÖZGÜR BEY"

Mahkemenin 'tedbir' kararı var. Yargıtay süreci olduğu için yapamıyoruz deniliyor. Bakın ben hukukçu değilim. Ancak elbette bu süreçte parti çalışacak. Tedbir kararı kalkana kadar biz hiçbir şey yapmayacağız gibi bir durum yok.

İtirazı yapanlar Özgür Bey. Karşı tarafla konuşuruz, gerekirse iki taraf da Yargıtay başvurusundan vazgeçer. Bu konuşulabilir.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel e kurultay yanıtı! Tarih verdi 2

TARİH VERDİ

Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz.

Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız mesele bu kadar basit."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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