HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özgür Özel'i hedef alarak "Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e sert sözler
Recep Demircan

CHP'de mutlak butlan görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel'e isim vermeden sert bir eleştiride bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel e sert sözler 1

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"Dış politika, iç siyasette oy devşirmek için tribünlere oynanacak bir şov alanı değil; bu kadim devletin varlık, gelecek ve saygınlık makamıdır.

Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz; biz, bu toprakların ve bu milletin özüyüz.

Cumhuriyet Halk Partisi, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir; Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir.

Türkiye’nin köklü devlet geleneğini ve dış politika hafızasını yok sayıp ülkeyi bölgesel krizlerin mezesi hâline getirenlerin, bu millete ödetecek bir tek kuruşluk faturası kalmamıştır.

Biz, bu ülkenin tek bir neferinin burnu kanamasın, Türkiye’nin itibarı yere düşmesin diye “Önce Türkiye” diyen millici ve kamucu duruşun ta kendisiyiz.

Kemal Kılıçdaroğlu ndan Özgür Özel e sert sözler 2

Bizi suni gündemlerle, salon siyasetiyle tartmaya kalkanlar, önce kendi sırtlarındaki tarihsel veballerin hesabını vermelidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bu devletin kurucu iradesidir.

Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez.

O enkazı kaldıracak, devlete liyakati ve yerli duruşu yeniden getireceğiz!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran ile ilgili iddialar gündem oldu! Açıklama geldi, gözler o güne çevrildiİran ile ilgili iddialar gündem oldu! Açıklama geldi, gözler o güne çevrildi
Trump'tan İran'a 60 gün resti! "Bombalamaya geri döneriz"Trump'tan İran'a 60 gün resti! "Bombalamaya geri döneriz"

Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

'Barbie bebeğe' benzetilmişti! Kaymakam Tuğçe Orhan'a yeni görev

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

Yakın dostundan kahreden sözler! "Ölürsem bu şarkı..."

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

Motorine bir indirim daha geldi: 17 Haziran akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.