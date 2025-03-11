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  4. Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti, cenaze törenine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti, cenaze törenine katıldı

11.03.2025 13:54
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuzeni Hüseyin Karabulut (87) dün yaşamını yitirmişti. Karabulut Tunceli’de toprağa verildi. Cenazeye Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti, cenaze törenine katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tunceli’de yaşayan ve rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören amcasının oğlu Hüseyin Karabulut, dün hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, Hüseyin Karabulut’un cenazesine katılmak için sabah saatlerinde Elazığ Havalimanı’na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti.

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Tunceli Cemevi’nde düzenlenen törende Kılıçdaroğlu ve Karabulut ailesi taziyeleri kabul etti.

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Cenazeye Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Edilen duanın ardından helallik alındı. Karabulut’un cenazesi, merkeze bağlı Atlantı köyüne götürülerek, toprağa verildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu
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