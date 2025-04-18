Kemaliye’de polis ekipleri vatandaşlar için sahaya indi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemaliye İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile birlikte bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekiplerce; Kemaliye Şehir Kulübü’nde; Belediye temsilcisi, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımı ile "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi. Vatandaşlara "Hırsızlık ve Dolandırıcılık" konularında bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı.

İlçede 17 işyeri ve 40 vatandaş ziyaret edilerek "Parada Sahtecilik ve Dolandırıcılık" konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Kemaliye İbrahim Gürdamar İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi. Öğrencilere "Güvenli İnternet Kullanımı, Trafik Güvenliği ve Genel Güvenlik" konularında bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Ekiplerce velilere İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan çocukların güvenliği ile alakalı bilgilerin yer aldığı "Anne-babalara tavsiyeler" konulu broşür dağıtımı gerçekleştirildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır