Kemaliye’de 16 köyü birbirine bağlayan yolda asfalt mesaisi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde, 16 köyü ilçe merkezine bağlayan Topkapı Grup Köy Yolu’nda ikinci kat asfalt çalışmaları sürüyor.

Kemaliye Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Erzincan İl Özel İdaresi ile Kemaliye Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 50 kilometrelik güzergahta asfalt serimi devam ediyor.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı ve sahada görev yapan personele kolaylıklar diledi.

İlçenin kuzey ve kuzeybatısındaki dağlık yerleşimlerin ana ulaşım hattını oluşturan Topkapı Grup Köy Yolu, 16 köyü birbirine ve ilçe merkezine bağlıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım standardının yükseltilmesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır