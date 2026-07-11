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Kemaliye’de doğanın kalbinde koşu heyecanı başladı

Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Kemaliye Koşuları başladı.Kemaliye’nin tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarında gerçekleştirilen 21K ve 10K yarışlarının startı verilirken, Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Kemaliye’de doğanın kalbinde koşu heyecanı başladı

Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği kapsamında düzenlenen Kemaliye Koşuları başladı.

Kemaliye’nin tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarında gerçekleştirilen 21K ve 10K yarışlarının startı verilirken, Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcular hedefe ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Karanlık Kanyon’un etkileyici manzarası ve tarihi Eğin sokakları arasında koşan sporcular, hem dayanıklılıklarını test etti hem de Kemaliye’nin benzersiz atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.

Şenlik kapsamında düzenlenen organizasyon, doğa sporlarını teşvik etmenin yanı sıra ilçenin turizm potansiyelini de ön plana çıkarırken, yarışlar boyunca heyecan ve mücadele dolu anlar yaşandı.

Yetkililer, yarışlara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, "Adımlar Kemaliye için, rota doğanın kalbine." mesajını paylaştı.

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Kemaliye’de doğanın kalbinde koşu heyecanı başladı 2

Kemaliye’de doğanın kalbinde koşu heyecanı başladı 3

Kemaliye’de doğanın kalbinde koşu heyecanı başladı 4

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan
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