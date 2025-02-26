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Kemik grefti nedir, nasıl yapılır? Kemik grefti çeşitleri nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
18.02.2025 17:31
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Yaşlılık, incinmeler, sağlıksız beslenme ya da düzensiz bir yaşam gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak kemiklerde bazı sorunlar oluşabilir. Bu sorunların bazıları kısa tedavilerle çözülebilirken bazıları kalıcı hasarlar olarak kendini gösterebilir.

Kemik grefti nedir, nasıl yapılır? Kemik grefti çeşitleri nelerdir?

İçindekiler

  • Kemik grefti nedir?
  • Kemik grefti nasıl yapılır?
  • Kemik grefti çeşitleri nelerdir?

Kemikler, insan vücudunun temel yapı taşları arasında yer alır. Zaman içinde ilerleyen yaş ya da farklı nedenlere bağlı olarak çeşitli sorunlar yaşanabilir. Kemik erimesi, kemik kırıkları, enfeksiyonlar, kıkırdak aşınmaları, paget hastalığı, kemiklerde yumuşama, kemik kanseri gibi hastalıklar kemik sağlığı ile ilgili en yaygın sorunlardan bazılardır.

Kemik grefti nedir?

Bir kişinin ya da bir başkasının kemik dokusunun, hasar görmüş olan ya da kaybolan kemik bölgesine nakledilmesi işlemi kemik grefti olarak adlandırılır. Bu işlemin gerektiği çeşitli durumlar bulunur. Kemik grefti uygulaması genel olarak şu durumlarda yapılır:

  • Diş implantları, kırıklar, kanser tedavileri nedeniyle oluşan kayıplarda,
  • Çene kemiğinde eksik ya da deformasyon oluştuğu zaman,
  • Paget ve osteoporoz gibi kemiklerin zayıflamasına neden olan çeşitli hastalıklar görüldüğünde,
  • Kemiklerde kırıklar oluştuğunda, kemiğin doğal iyileşmesinin zor ya da imkansız olduğu durumlarda,
  • Diş kaybı olduktan sonra çene kemiğinin şekillendirilmesi için.

Kemik grefti nasıl yapılır?

Kemik grefti tedavisi genelde cerrahi bir işlem ile yapılır ve şu aşamalarla gerçekleştirilir:

  • Hazırlık
  • Greft alınması
  • Greftin uygulanacak bölgeye yerleştirilmesi
  • İyileşme süreci

Kemik grefti iyileşme süresi hastanın genel sağlık durumuna ya da yapılan cerrahi işlemin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Kullanılan materyallere bağlı olarak da değişebilen iyileşme süreci genel olarak 6 ay ile 1 yıl arasıdır.

Kemik grefti çeşitleri nelerdir?

Kemik grefti ortopedi alanında çok sık kullanılan bir ifade ve uygulamadır. Genel olarak da 3 ana kategoride sınıflandırılır. Bu kategoriler şunlardır:

  • Kişinin kendi kemik grefti
  • Başka bir kişiden alınan kemik grefti
  • Hayvandan alınan kemik grefti
  • Sentetik kemik grefti (Bu işlemde doğal olmayan materyallerden örnek olarak plastik ya da sentetik malzemelerden üretilen greftler kullanılır.)
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