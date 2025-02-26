Kemik grefti nedir, nasıl yapılır? Kemik grefti çeşitleri nelerdir?

Kemikler, insan vücudunun temel yapı taşları arasında yer alır. Zaman içinde ilerleyen yaş ya da farklı nedenlere bağlı olarak çeşitli sorunlar yaşanabilir. Kemik erimesi, kemik kırıkları, enfeksiyonlar, kıkırdak aşınmaları, paget hastalığı, kemiklerde yumuşama, kemik kanseri gibi hastalıklar kemik sağlığı ile ilgili en yaygın sorunlardan bazılardır.
Bir kişinin ya da bir başkasının kemik dokusunun, hasar görmüş olan ya da kaybolan kemik bölgesine nakledilmesi işlemi kemik grefti olarak adlandırılır. Bu işlemin gerektiği çeşitli durumlar bulunur. Kemik grefti uygulaması genel olarak şu durumlarda yapılır:
Kemik grefti tedavisi genelde cerrahi bir işlem ile yapılır ve şu aşamalarla gerçekleştirilir:
Kemik grefti iyileşme süresi hastanın genel sağlık durumuna ya da yapılan cerrahi işlemin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Kullanılan materyallere bağlı olarak da değişebilen iyileşme süreci genel olarak 6 ay ile 1 yıl arasıdır.
Kemik grefti ortopedi alanında çok sık kullanılan bir ifade ve uygulamadır. Genel olarak da 3 ana kategoride sınıflandırılır. Bu kategoriler şunlardır: