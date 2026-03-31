Kenan Tekdağ hakkında yeni gelişme! Ev hapsi kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir’de ikinci dalga operasyon düzenlenmişti.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştu. Gözaltına alınan 26 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

EV HAPSİ KARARI

Halk TV'de yer alan habere göre Tekdağ’ın tutukluluk incelemesi sonrası ev hapsine çıkması kararı verildi.