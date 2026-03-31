Kenan Tekdağ hakkında yeni gelişme! Ev hapsi kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yönelik soruşturma başlatılmıştı. Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile 11 kişi tutuklanmıştı. Tekdağ'ın ev hapsiyle tahliye edilmesine karar verildi.

Kenan Tekdağ hakkında yeni gelişme! Ev hapsi kararı verildi
Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli olarak Mersin, Iğdır ve İzmir’de ikinci dalga operasyon düzenlenmişti.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şirket merkezlerinde ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştu. Gözaltına alınan 26 şüpheli, jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kenan Tekdağ hakkında yeni gelişme! Ev hapsi kararı verildi 1

11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

EV HAPSİ KARARI

Halk TV'de yer alan habere göre Tekdağ’ın tutukluluk incelemesi sonrası ev hapsine çıkması kararı verildi.

Kenan Tekdağ hakkında yeni gelişme! Ev hapsi kararı verildi 2

31 Mart 2026
31 Mart 2026

İsrail basını duyurdu! Lübnan'da yoğun çatışma: "Ölü ve yaralılar var"

Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Liste ortaya çıktı

Aykut Kocaman'dan kariyerine dair flaş açıklama! F.Bahçe kararı...

Eski karısının Aleyna paylaşımı sonrası patladı! Yunus Emre neden tutuklandı?

Akaryakıta zam yolda: Tabelada değişim

Kapalıçarşı'dan, kredi çekip altın alanlara tek kelimelik uyarı

