HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kendi evlerinde kiracı oldular! Müteahhidin borcu, yüzlerce kişinin kabusu oldu: "Devlet bizi tanımıyor, tapularımız hâlâ ortada yok!"

Kendi evlerinde kiracı oldular! Müteahhidin borcu, yüzlerce kişinin kabusu oldu: "Devlet bizi tanımıyor, tapularımız hâlâ ortada yok!"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.03.2025 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de temel aşamasındayken parasını ödeyip satın aldıkları dairelerin tapusunu alamayan ev sahipleri, müteahhidin borçları nedeniyle 4 yıldır oturdukları binanın arsasıyla birlikte satışa çıkarılacağını belirterek duruma tepki gösterdi. Mağdurların avukatlarından Muhammed Yiğit Doğru, “Burada bahsettiğimiz kişi sayısı 200-250 kişidir. 50 hane mağdur edilmiştir” dedi.

Kendi evlerinde kiracı oldular! Müteahhidin borcu, yüzlerce kişinin kabusu oldu: "Devlet bizi tanımıyor, tapularımız hâlâ ortada yok!"

Hamidiye Mahallesi’nde Altunizade isimli sitedeki evler, henüz temel aşamasındayken müteahhit Ş.E.E.A. tarafından satıldı. Ş.E.E.A. iddiaya göre sitenin üzerindeki arsayı annesine devredip, burayı ipotek göstererek kredi çekti. Ancak Ş.E.E.A. krediyi ödeyemedi. Bu süreçte bunalıma giren Ş.E.E.A., iş yerinde intihara teşebbüs etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile kurtarılan Ş.E.E.A., ardından uyuşturucu madde kullanma suçundan yakalanarak ev hapsine çarptırıldı.

Müteahhidin 4 yıl önce çektiği ve ödeyemediği kredi nedeniyle evlerinin icra yoluyla satışa çıkarılacağını öğrenen daire sahipleri, suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ev sahipleri, müteahhidin evinin önüne giderek tepkilerini dile getirdi.

MUTEAHHIDIN-BANKA-BORCU-NEDENIYLE-PARAS_591349_174986

'EVSİZ KALACAĞIZ'

Ev sahiplerinden İbrahim Çakır, mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek “2018 yılının haziran ayında temelden dairemi satın aldım. 2020 yılında 5 milyon civarı bankaya dairelerimizin arazisini ipotek gösterdiği için bize kat irtifakı bölemedi ve bizlerin hak sahibi olduğumuz kanıtlanamıyor. Kısacası devlet bizi tanımıyor. Bizim 2 senedir borçlarımız bittiği halde tapularımız ortada yok. Davamız devam ediyor ama bu arada banka tahmini 15 milyon lira parayı talep ettiği için bütün bina ve arsalar 13 Mart’ta ihaleye çıkacak. Biz muhtemelen 20 gün sonra, bu kadar insan mağdur olup evsiz kalacağız. Ödemesini yaptığımız halde dairemizden dışarı atılacağız. Biz orta yol bulunsun ve mağduriyetimiz giderilsin istiyoruz” dedi.

‘MÜVEKİLLERİMİZ DOLANDIRILMIŞ VE MAĞDUR EDİLMİŞLEDİR’

Mağdurların avukatı Enes Efe Öztürk müvekkillerinin dolandırıldığını iddia ederek, “Müvekkillerimiz, Ş.E.E.A.’nın yetkilisi olduğu Ş.A. tarafından 2018 ve devamındaki süreçte devam eden inşaatlardan sözleşmelerle daire almak suretiyle mağdur edilmişlerdir. Bu süreç içinde müvekkillerimiz sözleşmelerine uygun olarak ödemelerini yapmalarına rağmen bu firma tarafından 2020 yılında müvekkillerin satın almış olduğu dairelere ait arsaya bir ipotek tesis edilmiştir. Bu ipotek, arsa sahibinin annesi üzerine tesis edilmiştir. "

MUTEAHHIDIN-BANKA-BORCU-NEDENIYLE-PARAS_591348_174986

"Aradan geçen süreçte müvekkillere bu bilgi verilmeksizin banka borcu ödenmemiştir. Bu nedenle bugün biz dava açmış olsak dahi banka borcundan dolayı müvekkillerin 4 senedir ikamet ettiği ve hala ödeme yapmaya devam ettikleri dairelerle alakalı hem daireler hem de dairelerin üzerinde bulunduğu arsa satışa çıkarılmıştır. Biz davalı firma yetkiliyle alakalı Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na soruşturma dosyası açılması için başvuruda bulunduk. Müvekkiller bu şekilde dolandırılmış ve mağdur edilmiştir” diye konuştu.

‘UZLAŞMAYA HAZIRIZ’

MUTEAHHIDIN-BANKA-BORCU-NEDENIYLE-PARAS_591350_174986

Mağdurların avukatlarından Muhammed Yiğit Doğru ise şunları söyledi:

“Bu sorun karşısında şirket yetkilileri tarafından bizle bir uzlaşı sağlanmazsa, bizimle irtibat kurulmazsa buradaki vatandaşlar, evlerinde bekleyen anneler, çocuklar, bunların hepsi mağdur edilecek. Burada bahsettiğimiz kişi sayısı 200-250 kişidir. 50 hane mağdur edilmiştir. Burada kasıtlı olarak mağdur edilen insanlar için toplandık. Bu mağduriyetin bitirilmesi karşı tarafın elindedir. Buradan şirket yetkilisine de sesleniyoruz. Bizimle bir uzlaşı ortamı sağlamak isterse, görüşmek isterse bizim müvekkillerimizden aldığımız yetki dahilinde kapımız açıktır. Biz sorunu çözmek istiyoruz.”

(DHA)

Ormanda gezinirken fark ettiler, o anları hemen kayda aldılarOrmanda gezinirken fark ettiler, o anları hemen kayda aldılar
Bakan Kurum: Adana Ceyhan’da TOKİ afet konutları tamamlandıBakan Kurum: Adana Ceyhan’da TOKİ afet konutları tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
bunalım Müteahhit kredi icra Kira ev hapsi ev sahibi daire
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Tek kalemde 1 milyon 600 bin TL! Pankartla duyurdu, gözyaşlarına boğuldular

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Depremden sonra mağaraya yerleşmişti! İşte yeni adresi

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

Sevgilisinin evinde tuzağa düşürüldü: İçeri girdiği anda saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.