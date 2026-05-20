Kendi fabrikasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir demir doğrama iş yerinde meydana gelen iş kazasında, asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir metal doğrama işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir (60), iş yerinin ikinci katında bulunan yük asansörüne yöneldi. Asansörün üçüncü katta olduğunu fark edemeyen Daşdemir, yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Yakınları tarafından bir süre haber alınamayan adam için iş yerinde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından Daşdemir, asansör boşluğunda kanlar içerisinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Daşdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daşdemir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA

