HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kendi greyderiyle karla mücadeleye destek veriyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir kişi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması çalışmalarına kendi iş makinesiyle katkı sağlıyor.Kentte 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kendi greyderiyle karla mücadeleye destek veriyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir kişi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması çalışmalarına kendi iş makinesiyle katkı sağlıyor.

Kendi greyderiyle karla mücadeleye destek veriyor 1

Kentte 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı il genelinde, 486 köy yolundan 263’ü ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcarken, Mudurnu ilçesine bağlı Sarıyer köyünde tavukçuluk yapan Tayfun Güngör de çalışmalara destek olmak amacıyla harekete geçti. Güngör, kendi greyderiyle sabahın erken saatlerinden itibaren köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Kendi greyderiyle karla mücadeleye destek veriyor 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacakSamsung Galaxy S26 çekmeyen yerde konuşturacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusuCumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Yarın Türkiye yolcusu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.