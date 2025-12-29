Kendi greyderiyle karla mücadeleye destek veriyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir kişi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması çalışmalarına kendi iş makinesiyle katkı sağlıyor.

Kentte 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı il genelinde, 486 köy yolundan 263’ü ulaşıma kapandı. Ekipler kapalı yolları açmak için yoğun mesai harcarken, Mudurnu ilçesine bağlı Sarıyer köyünde tavukçuluk yapan Tayfun Güngör de çalışmalara destek olmak amacıyla harekete geçti. Güngör, kendi greyderiyle sabahın erken saatlerinden itibaren köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor.

Kaynak: İHA