"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla sözde AVM denetliyordu: Ferhat Aydoğan hakkında harekete geçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı” sıfatıyla bir AVM’de sözde “denetim yaptığı” görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ferhat Aydoğan hakkında, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu kapsamında soruşturma başlattı.

GÖZALTI, ARAMA, EL KOYMA TALİMATI

Savcılık, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatılan Ferhat Aydoğan’la ilgili gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.

ADLİ SİCİL KAYDI ÇIKTI

Söz konusu şahsın nitelikli dolandırıcılık suçundan da sicilinin olduğu öğrenildi.